На сайті WordPress не працює корзина в українській версії

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Закрыт9 заявок168 просмотров

На сайті WordPress перестала працювати корзина в українській версії. Потрібно полагодити. Сайт https://www.priroda.kiev.ua/?lang=uk

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