Требуется натянуть верстку на скрипт и настроить систему управления контентом Joomla. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание работы с Joomla.
На сайті WordPress не працює корзина в українській версії
На сайті WordPress перестала працювати корзина в українській версії. Потрібно полагодити. Сайт https://www.priroda.kiev.ua/?lang=uk
Заявки фрилансеров
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