Надо подправить шаблон на джумле vrm.com.ua

На сайте www.vrm.com.ua надо довести до ума форматирование и стили шаблона, который там установлен. При уменьшениии окна слетает форматирование и когда вешается интернет магазин все по умолчанию опускается вниз страницы, хотя в теме по умолчанию все ок. CMS-ка джумла 1.5.9. Жду Ваших предложений. Спасибо.