Надо подправить шаблон на джумле vrm.com.ua

Веб-программированиеЗавершен5 заявок262 просмотра
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На сайте www.vrm.com.ua надо довести до ума форматирование и стили шаблона, который там установлен. При уменьшениии окна слетает форматирование и когда вешается интернет магазин все по умолчанию опускается вниз страницы, хотя в теме по умолчанию все ок. CMS-ка джумла 1.5.9. Жду Ваших предложений. Спасибо.

15 лет назад
VRM
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
26 отзывов(-1)
15 лет назад
$80
1 день
Работа выполнена квалифицировано, очень быстро и оперативно чувствуется опыт и профессионализм приятный человек в общении, если что-то не понятно - старается объяснить в целом оставил хорошее впечатление - как человек и профессионал думаю будем работать дальше
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