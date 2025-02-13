Надо повторить уже готовый сайт скопировать его

$150
  1. Биржа фриланса
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сделать сайт зеркало с небольшиии изменениями

сайт университета

Создание сайтов
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