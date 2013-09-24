Надо сделать форму обратной связи

Здравствуйте. Надо написать скрипт формы обратной связи. Требования:

1) Сохранять данные которые ввел человек в текстовый файл на хостинге в формате

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логин:пароль:ip адрес

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2) Не сохранять дубли, т.е. если человек ввел 2-а раза один и тот же логин и пароль, то не добавлять это в текстовый файл

3) После заполнения данныех формы перекидывать на нужный мне урл страници