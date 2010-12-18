Надо сделать калькулятор на сайте

На сайте есть три одинаковых по виду калькулятора - http://alumarket.ru/products/gates/sectional-gates/

Вводятся цифры в форму, в php-файле (см. вложение) из массива находятся нужные строка и столбец и во фрейме на сайте показывается найденная цена.

Что надо сделать:

1) Сразу в калькуляторе показывать цифры со стандартными размерами и посчитанной ценой.

2) Ввести в формулу расчета цифры из актуального прайса. Прайсы есть в Екселе, выглядят так - http://alumarket.ru/price-plow-gates/

3) Добавить в форму поля для заказа - "Ваше имя", "Телефон", "Отправить".

Принцип работы калькулятора можно поменять (не использовать файл с массивом), если вы считаете, что так будет лучше.

Называйте вашу цену за работу.