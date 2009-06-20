Надо сделать клон adelanta-realty.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок163 просмотра

Всем привет. Нужно сделать клон сайта http://adelanta-realty.ru . Реализация на любом cms (предпочтительно Wordpress или Joomla) . Дизайн не важен ( копируется с http://adelanta-realty.ru) и потом будет менятся самостоятельно, тоесть нужен именно блочно-идентичный каркас сайта. Единственное требование - добавляемые объекты недвижимости должны быть управляемы с админке. Цена и сроки обсуждаются. Пишите тут или icq 284069013.

JoomlaWordPress
16 лет назад
digitz
Alex 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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