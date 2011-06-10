Надстраиваемый модуль к бесплатной электр. почте

Обращаться только тем, кто хочет работать. подробности по icq 3822167
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать программный код надстраиваемого модуля к бесплатной электронной почте (Gmail, Mail.ru и подобным) согласно запатентованного алгоритма. К сотрудничеству приглашаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО программисты из г. Киева, детали после подписания договора о конфиденциальности.
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