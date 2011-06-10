Надстраиваемый модуль к бесплатной электр. почте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Необходимо написать программный код надстраиваемого модуля к бесплатной электронной почте (Gmail, Mail.ru и подобным) согласно запатентованного алгоритма. К сотрудничеству приглашаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО программисты из г. Киева, детали после подписания договора о конфиденциальности.

13 лет назад
Freeman_Ukraine
Кирилл 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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