Найти и исправить ошибку в TYPO3

Сайт на движке Web asyst. www.glamwear.ru Дизайн уже нарисован. Нужно натянуть его на сайт. Срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает исправно через раз. Иногда загружается правильно, иногда с ошибкой.
Задача: найти причину и устранить. В приложении скрин неправильной работы сайта
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