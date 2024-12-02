Встроили вредоносный скрипт на сайте, залили какой-то бэкдор/ или тп. После зачистки вируса в файлах сайта проходит несколько дней и вирус снова появляется (добавляются админы, пользователи, заливаются новые страницы и т.п.).

Сайт работает на выделенном сервере на движке wordpress. Есть лог файлы. Нужен специалист в области безопасности и в данной теме.