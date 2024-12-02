Требуется исправить ошибки в системе объявлений на WordPress. Не сохраняются файлы при статусе Pending, они не отображаются в объявлениях. Объявления в статусе Privat должны быть доступны только исполнителю и администратору, сейчас возникают ошибки при переключении на этот статус. Также необходимо настроить удаление файлов при удалении объявления.
Найти и нейтрализовать вредоносный скрипт/бэкдор на сайте
Встроили вредоносный скрипт на сайте, залили какой-то бэкдор/ или тп. После зачистки вируса в файлах сайта проходит несколько дней и вирус снова появляется (добавляются админы, пользователи, заливаются новые страницы и т.п.).
Сайт работает на выделенном сервере на движке wordpress. Есть лог файлы. Нужен специалист в области безопасности и в данной теме.
Заявки фрилансеров
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