Требуется постоянная доработка, наращивание функционала, сопровождение сайта Оплата еженедельно по объему выполненной работы. От Вас 6–8 часов в неделю, в зависимости от задач на неделю. Летом перевод сайта на Symfony 2
Найти и удалить "левые скрипты" из инет-магазинов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На 2 сайта были внедрены скрипты ссылочных бирж. Надо вычистить код и заткнуть дыру, через которую удалось добавить к нам такую "красоту".
http://www.chashki-tarelki.ru/
Оплата через яндекс -кошелек
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