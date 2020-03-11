Найти и установить модуль Яндекс маркет для Open Cart 3.0

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Необходимо найти и установить модуль выгрузки товаров в Яндекс Маркет, для OpenCart 3.0 , с поддержкой подарков (чтобы к одному товарному предложению выгружалось минимум 5 подарков), с поддержкой уцененных товаров, а также мульти фид (для создания нескольких фидов с одного сайта, так как для некоторых групп товаров  в магазине присутствует самовывоз, а для некоторых нет).

4 года назад
potapovoleg
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад