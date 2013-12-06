Необходимо отпрограммировать сайт на MODx Revolution Есть дизайн (во вложении макеты) Технические характеристики: 1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и ...
Найти и закрыть дырку (joomla 2.5)
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
не открывается сайт autoshop.by (joomla 2.5)
ШАГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
открыть сайт через браузер
ПРОБЛЕМА БЫЛА ВРЕМЕННО РЕШЕНА И ПОЛУЧЕН ОТВЕТ ОТ ХОСТЕРА:
"Методом отладки скриптов PHP Вашего сайта обнаружена проблема
при разборе XML файлов в директории Cache внутри движка Вашего сайта.
Исправить проблему удалось переименованием директории Cache
внутри структуры Вашей CMS в "Cache_" и создав директорию повторно.
Отключение кэширование на уровне CMS устранит данную проблему,
однако отрицательно скажется на производительности Вашего сайта.
Вам необходимо предоставить поврежденное содержимое директории
"Cache_" Вашему разработчику для диагностики и устранения данной
проблемы в коде Вашего сайта."
Исходя из этого есть мнение, что неправильно спарсился курс валют, который хранится в xml в папке /htdocs/cache/cbr (скрипт не мог разобрать xml файл).
ЗАДАЧА МИНИМУМ:
1. устранить текущую проблему, результат зафиксировать
2. проверить сайт на наличие, удалить вирусы и шелы
3. установить защиту от xss атак и sql инъекций
4. сделать запрет на выполнение вредоносных сриптов
5. защитить конфигурационные файлы.
6. предоставить гарантию на выполненные работы в течении 12 месяцев
ЗАДАЧА МАКСИМУМ:
1. обновить CMS, основные компоненты и модули
2. настроить защиту на хостинге
3. сделать резервные копии файлов и БД
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМУМУ НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.
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