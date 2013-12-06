Найти и закрыть дырку (joomla 2.5)

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

не открывается сайт autoshop.by (joomla 2.5)

ШАГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:

открыть сайт через браузер

ПРОБЛЕМА БЫЛА ВРЕМЕННО РЕШЕНА И ПОЛУЧЕН ОТВЕТ ОТ ХОСТЕРА:

"Методом отладки скриптов PHP Вашего сайта обнаружена проблема

при разборе XML файлов в директории Cache внутри движка Вашего сайта.

Исправить проблему удалось переименованием директории Cache

внутри структуры Вашей CMS в "Cache_" и создав директорию повторно.

Отключение кэширование на уровне CMS устранит данную проблему,

однако отрицательно скажется на производительности Вашего сайта.

Вам необходимо предоставить поврежденное содержимое директории

"Cache_" Вашему разработчику для диагностики и устранения данной

проблемы в коде Вашего сайта."

Исходя из этого есть мнение, что неправильно спарсился курс валют, который хранится в xml в папке /htdocs/cache/cbr (скрипт не мог разобрать xml файл).

ЗАДАЧА МИНИМУМ:

1. устранить текущую проблему, результат зафиксировать

2. проверить сайт на наличие, удалить вирусы и шелы

3. установить защиту от xss атак и sql инъекций

4. сделать запрет на выполнение вредоносных сриптов

5. защитить конфигурационные файлы.

6. предоставить гарантию на выполненные работы в течении 12 месяцев

ЗАДАЧА МАКСИМУМ:

1. обновить CMS, основные компоненты и модули

2. настроить защиту на хостинге

3. сделать резервные копии файлов и БД

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ МАКСИМУМУ НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.