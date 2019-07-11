Найти ошибку и исправить лог ошибок в описание

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Ув. коллеги, есть проект написан на Codeigniter 3.

При регистрации пользователей https://clck.ru/H2Pug из БД страна подгружается, регионы нет.

В БД регионы имеют таблицу state

В логах вот этот код ошибки:

ERROR - 2019-07-11 08:24:03 --> Severity: Warning --> Invalid

argument supplied for foreach()

/сайт/application/views/front/user/register/index.php 89

В этой строке находится вот этот код:

Если Вы знаете Codeigniter или хорошо php думаю будет Вам не сложно найти решение!

CodeIgniterPHP
6 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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