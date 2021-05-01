Наладить работу отправки заказа товара на e-mail .

Сайт fastconnect.ru

реализовано на Joomla 1.5.21. + Vm 1.1.6

Нужно:

А) отладить заказ товара без регистрации, что он отправлялся на почту покупателю и продавцу.

Ранее на версии virtuemart 1.1.3 работал, но далее перестал.

Б) Отладить заказ с регистрацией, он после выбора способа доставки начинает глючить.

В прикрепленном файле модуль для virtuemarta который позволяет делать заказ без стандартной виртуемартовской регистрации.

аська 553125050