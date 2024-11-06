Налаштувати автоматичну передачу даних про платежі між KeyCRM і Finmap

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Функціонал, який потрібно реалізувати:

  1. Передача очікуваних платежів

  • У KeyCRM в картці клієнта додається товар або кілька послуг, які він має оплатити

  • Ця сума повинна автоматично з'являтися у Finmap як майбутній платіж (очікуване надходження)

  1. Фіксація фактичної оплати

  • Коли клієнт оплачує послугу, дані про оплату фіксуються в KeyCRM

  • В одного клієнта може бути від одного до десяти платежів з різних рахунків, також можлива оплата боргів

  • Інформація про фактичний платіж має передаватися у Finmap і автоматично:

    • Додаватися в розділ доходів

    • Розподілятися за рахунками, на які надійшов платіж

Додаткові вимоги:

  • Інтеграція повинна працювати автоматично і без ручного введення даних

  • Має коректно оброблятися різні способи оплати, зокрема оплата на різні рахунки та часткова оплата

  • Якщо клієнт оплатив не всю суму, у Finmap повинна відображатися лише отримана частина, а решта суми – як майбутній платіж

  • Через стандартні APIX інтегрувати не виходить, оскільки немає потрібних відображень

Интеграция API
2 месяца назад
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