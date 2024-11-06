Требуется подключить B2B решение для интернет-магазина Balmain Hair на платформе Shopify. Необходимо настроить доступ для бизнес-покупателей, позволяя им вводить налоговый номер и видеть оптовые цены. Ищем специалиста для реализации или консультации по существующим приложениям.
Налаштувати автоматичну передачу даних про платежі між KeyCRM і Finmap
Функціонал, який потрібно реалізувати:
Передача очікуваних платежів
У KeyCRM в картці клієнта додається товар або кілька послуг, які він має оплатити
Ця сума повинна автоматично з'являтися у Finmap як майбутній платіж (очікуване надходження)
Фіксація фактичної оплати
Коли клієнт оплачує послугу, дані про оплату фіксуються в KeyCRM
В одного клієнта може бути від одного до десяти платежів з різних рахунків, також можлива оплата боргів
Інформація про фактичний платіж має передаватися у Finmap і автоматично:
Додаватися в розділ доходів
Розподілятися за рахунками, на які надійшов платіж
Додаткові вимоги:
Інтеграція повинна працювати автоматично і без ручного введення даних
Має коректно оброблятися різні способи оплати, зокрема оплата на різні рахунки та часткова оплата
Якщо клієнт оплатив не всю суму, у Finmap повинна відображатися лише отримана частина, а решта суми – як майбутній платіж
Через стандартні APIX інтегрувати не виходить, оскільки немає потрібних відображень
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необхідно дописати метод для обробки журналів транзакцій Solana в код на Rust. У результаті повинні включатися тип swap, часова позначка, сума swap та адреса транзакції. Дані мають бути зрозумілими та доставлятися в реальному часі через WebSocket без затримок.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $50
Необходимо разобраться, почему методы sort() и toSorted() не сортируют массив чисел по убыванию. Проблема возникает при использовании функции (a, b) { return b - a }. Сортировка работает на тестовом массиве, но не на конкретном. Ищется помощь от опытных разработчиков.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать парсер для андроид-приложения, который позволит спарсить каталог товаров. Необходимо использовать предоставленный алгоритм. Детали задания будут отправлены исполнителю в личных сообщениях.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Ищется разработчик для настройки парсера пампов монет на Mexc бирже. Основной акцент на мемкоинах с ростом более 8% в интервале 1-5 минут. Результаты необходимо выводить в Telegram-канал. API ключи будут предоставлены. Код парсера уже частично готов.Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется помощь в доработке базы данных, созданной в конструкторе DataExpress. Необходимо разобраться в загрузке, редактировании данных и возможных доработках. База представляет собой каталог товаров с группировкой по поставщикам и ценам. Подробности будут предоставлены после обращения.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $327
Требуется доработка серверной части веб-сайта в нише музыкальной индустрии. Задачи включают создание мультиссылки, перевод фронтенда на фреймворк Nuxt, интеграцию с Битрикс для подписания договоров и настройку оплаты через Юмани. Также необходимо завершить дизайн сайта. Бюджет гибкий, полное ТЗ будет предоставлено исполнителю.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
- $400
Требуется разработать два телеграм-бота. Первый бот будет считывать рекламные посты с тегом #реклама, извлекать ссылки и передавать их через API. Второй бот будет получать данные от первого, взаимодействовать с сайтом Go-ip.ru и вставлять ссылки в заданные шаблоны. Необходима настройка для количества пабликов и их названий, а также работа в цикле из двух дней.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужен тех специалист по Битрикс для решения вопросов интернет-магазина. Требуется опыт в программировании и знание платформы. Также рассматриваются вопросы, связанные с сертификатами и нагрузками.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад