Написание хука для массовой скидки вариативных товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Необходимо на woocommerce написать хук для массовой скидки на вариативные товары. 

Цена договорная.

WooCommerce
6 лет назад
rozkovelisey
Елисей 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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