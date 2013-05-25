Написание парсера с экспортом в битрикс

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  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

Нужно написать парсер для сайта (адрес будет указан отдельно) с экспортом и обновлением информации в битрикс.

12 лет назад
romaer
Роман 
51 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад
$300
15 дней
Отлично выполненная работа. Рекомендую как ответственного и грамотного специалиста.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад
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