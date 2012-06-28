Написание партнерской системы (Zend FW)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Общее описание:

Необходимо разработать модули реализующие функционал, описанный диаграммой прецедентов. Структура данных представлена в виде SQL файла.

Дизайн страниц простейший, минимально необходимый для демонстрации работы модуля.

Требования:

Необходимо:

• использовать при разработке Zend Framework 1.11.11;

• документировать код по правилам phpDoc;

• реализовать в качестве модуля Zend;

• использовать предоставленные модели в качестве основы;

Желательно:

• придерживаться Zend Code Guidelines;

Допустимое к использованию серверное ПО:

• PHP 5.3+,

• MySQL 5+

Документы диаграммы, SQL, модели будут высланы исполнителю.

MySQLPHPSQL
13 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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