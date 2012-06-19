Написание приложения для VK и fasebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Необходим программист имеющий опыт по созданию приложений для соц. сетей. Приложения типа игры покер. От вас цена, сроки и контакты для связи. По возможности портфолио на выполненные уже ранее подобные задания.

13 лет назад
stpokerru
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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