Написание скриптов и небольшие исправления

Нужно написать скрипт партнерки покупки продажи трафика ,по функционалу точно такой же как сайт Tak.ru или wmlink.ru . Пишите только серьезные предложения пожалуйста с ценой и сроками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин на основе Joomlia
К нему требуется написание некоторых скриптов и мелких исправлений.
Ищем программиста(ов) для постоянной работы на сдельной основе (очень часто приходится делать добавления\исправления в сайтах)
Обязательное условие - доступность для работы в выходные дни
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