Написание скриптов и небольшие исправления

$500
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок176 просмотров
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Есть интернет магазин на основе Joomlia

К нему требуется написание некоторых скриптов и мелких исправлений.

Ищем программиста(ов) для постоянной работы на сдельной основе (очень часто приходится делать добавления\исправления в сайтах)

Обязательное условие - доступность для работы в выходные дни

16 лет назад
tops
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов(-2)
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