Написание торговых роботов для биржи Binance

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок46 просмотров

Нужен робот для торговли криптовалютами который бы работал по

заданному алгоритму (сигнальный бот + сеточный) c последующей корректировкой.

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BinanceСоздание ботов
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