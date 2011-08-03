Написать движок для интернет-магазина

Нужно спарсить фото товаров, залить на сайт и подгрузить в файл импорта в Excele.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужно написать легкий и быстрый движок для интернет-магазина, с аккуратным и логичным кодом. С меня - подробное и понятное ТЗ:
1. Новостная лента
2. Форма для заполнения покупки
3. Корзина
4. Онлайн-консультант ( сайт heart )
5. Сортировка ( будет зашитая ) ( необходимо знать что там будет, цены, цвет, цветы и т.д.)
6. вёрстка
7. Нацепка на цмс
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