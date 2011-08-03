Написать движок для интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен9 заявок247 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно написать легкий и быстрый движок для интернет-магазина, с аккуратным и логичным кодом. С меня - подробное и понятное ТЗ:

1. Новостная лента

2. Форма для заполнения покупки

3. Корзина

4. Онлайн-консультант ( сайт heart )

5. Сортировка ( будет зашитая ) ( необходимо знать что там будет, цены, цвет, цветы и т.д.)

6. вёрстка

7. Нацепка на цмс

12 лет назад
Anatol13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$350
17 дней
Приятно работать с профессионалом) Алексей постоянно был на связи, держал меня в курсе дела, находил оптимальные решения для возникавших затруднений. Все мои пожелания выполнялись своевременно и в полном объеме. Придраться в выполненной работе не к чему, даже при наличии большого желания) Планирую сотрудничать с Алексеем дальше и рекомендую его всем, кто заинтересован в качественно выполненной работе.
Положительный заказчик. Остался доволен сотрудничеством. Без хамства, адекватный. Рекомендую.
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