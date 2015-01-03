Написать функционал к каталожному сайту (MODX)

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок234 просмотра
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Нужно написать функционал к каталожному сайту(MODX). верстка есть, все стоит на двиге. Цена вопроса - 7500, срок крайне желательно неделя. лучше сразу в скайп.

MODX
9 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bezzz114
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$126
5 дней
Совершенный неадекват, договорились, скинул все материалы для работы....человек пропал на неделю, потом появился со словами завтра все будет и.....все. надо вроде указать в отзыве звездочки, а указывать впринципе нечего. Не хотите про***ь свое время - НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ.
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