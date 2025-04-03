Требуется создать телеграм-бота, который будет анализировать предложения на бирже @Tonnel_Network_bot, отслеживая цены на NFT и сравнивая их с минимальными значениями (floor). Бот должен отправлять ссылки на покупки, если цена ниже минимальной. Также потребуется возможность добавления и исключения типов подарков для выбора наиболее ликвидных NFT.