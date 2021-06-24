Написать интерфейс выборки из базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки975 просмотров

Есть база данных компаний с колонками:

- название

- город

- терефон

- email

- сфера деятельности

Все данные в XLS, около 1,4 млн строк

Требуется:

1. Перенести БД в MySQL на веб-сервер (LAMP). PHPMyAdmin имеется.

2. Написать на PHP веб-интерфейс: страницу, на которой можно выбрать 2 параметра (город и / или сферу деятельности) или ввести в поиск название компании. Интерфейс выводит на старнице выборку компаний по данному SQL-запросу.

Для страницы результатов используется обычная таблица, страница с пагинацией (20 результатов на страницу).

MySQLPHPSQL
4 года назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$70
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
123 отзыва(-3)
4 года назад
bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад