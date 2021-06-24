Написать интерфейс выборки из базы данных

Есть база данных компаний с колонками:

- название

- город

- терефон

- email

- сфера деятельности

Все данные в XLS, около 1,4 млн строк

Требуется:

1. Перенести БД в MySQL на веб-сервер (LAMP). PHPMyAdmin имеется.

2. Написать на PHP веб-интерфейс: страницу, на которой можно выбрать 2 параметра (город и / или сферу деятельности) или ввести в поиск название компании. Интерфейс выводит на старнице выборку компаний по данному SQL-запросу.

Для страницы результатов используется обычная таблица, страница с пагинацией (20 результатов на страницу).