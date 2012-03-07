Написать js для фильтрации контента по кукам

Здравствуйте.

Есть обычный сайт. В силу его кэширования, невозможно выводить рекламу только для гостей, а для зарегистрированных пользователей ее не отображать. Поэтом нужно:

0. Узнать какие куки сохраняет сайт

1. Написать скрипт и использовать зависимость от куков, если они есть, то рекламу не показываем, если куков нет, то рекламу показываем.

2. Протестировать работу скрипта

Самое важное: написать скрипт до 9 марта.