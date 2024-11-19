Клиент создает курс на Tilda. Для оптимизации загрузки материалов необходимо создать дополнительный блок-шаблон, как указано в прикрепленных файлах.

Универсальный шаблон включает 9 полей (3х3). Не всегда заполняются все 9. Количество отображаемых полей может меняться, в свою очередь поля без контента должны быть скрыты