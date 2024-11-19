Написать код для блока Tilda - универсальный шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок148 просмотров

Клиент создает курс на Tilda. Для оптимизации загрузки материалов необходимо создать дополнительный блок-шаблон, как указано в прикрепленных файлах.
Универсальный шаблон включает 9 полей (3х3). Не всегда заполняются все 9. Количество отображаемых полей может меняться, в свою очередь поля без контента должны быть скрыты

TildaВерстка блоков
5 месяцев назад
pastix
Иван 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров