Написать модуль FAQ (Вопрос-Ответ) под DLE 9.5

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Требуется модуль "Вопроса-Ответа" с выводом блока последних вопросов.
Требования от модуля:
- Отдельная страница под модуль (Пример: site.ru/faq/ )
- Возможность модерации вопросов
- Возможность вывода последних вопросов в боковой блок на сайте
- Все вопросы-ответы на страницах с навигацией, если число вопросов превышает определенное кол-во на 1 странице, то создается следующая страница итд..
- Форма ввода вопроса и имени задающего на странице с вопросами
- Возможность Гостям сайта оставлять вопросы
- Капча при добавлении вопроса
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