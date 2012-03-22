Написать модуль FAQ (Вопрос-Ответ) под DLE 9.5

Требуется модуль "Вопроса-Ответа" с выводом блока последних вопросов.

Требования от модуля:

- Отдельная страница под модуль (Пример: site.ru/faq/ )

- Возможность модерации вопросов

- Возможность вывода последних вопросов в боковой блок на сайте

- Все вопросы-ответы на страницах с навигацией, если число вопросов превышает определенное кол-во на 1 странице, то создается следующая страница итд..

- Форма ввода вопроса и имени задающего на странице с вопросами

- Возможность Гостям сайта оставлять вопросы

- Капча при добавлении вопроса