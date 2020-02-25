Написать небольшую админку для сайта

CMS Wordpress Создать анкету на стр https://pattayadolphinarium.com/booking-request (все элементы дизайна присутствуют на сайте) ------------ Анкета: Application form for attending the Dolphin Assisted Rehabilitation method presentation. 15th of March at 10:30 at Pattaya Dolphinarium. 1. Last name 2. First name 3. I am a: - parent of ...
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Пример сайта: soprano.cf/wl/index.html
Нужно менять контакты из отдельной страницы(что бы не заходить каждый раз на ftp)
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