Написать небольшую админку для сайта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок180 просмотров
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Пример сайта: soprano.cf/wl/index.html

Нужно менять контакты из отдельной страницы(что бы не заходить каждый раз на ftp)

4 года назад
hmaobot
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vladislav02
Владислав 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
44 отзыва(-1)
4 года назад
$7
1 день
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