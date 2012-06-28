Написать некоторые примочки для shopcms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно:

1) Сделать вывод нескольких фото в кратком описании товара.

2) Сделать что то вроде фото галереи в подробном описании товара. Что то вроде как на амазоне http://www.amazon.com/gp/product/B005890G8Y/ref=s9_pop_gw_g349_ir03?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1RBJX6DSN7SC3PRPN5AF&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1263340922&pf_rd_i=507846

3) Сделать сортировку на AJAX по параметрам. У каждого товара есть параметры, нужно сделать что то вроде меню, где выбираются параметры и после того как они выбраны - выводится товар, соответствующий этим параметрам.

AJAX
13 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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