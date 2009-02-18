Написать/переписать скрипт мониторинга

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

И так мне хочется иметь нестандарный скрипт мониторинга...

Условно говоря я хочу создать мониторинг интернет магазинов по продаже "ноутбуков и фотиков"

т.е чем должен отличаться мой скрипт от других?

тем что на моё скрипте должна быть расширеная форма поиска по сложности такая как тут http://catalog.onliner.by/notebook/

добавление всех проектов должно идти через админку

+ должны быть группы администратор,модератор

в админке должно быть всё удобно устроено! + возможно ставить/уберать ссылку на проект в ноуиндекс

ПОВТОРЮСЬ мониторить я буду не ноутбуки и фотики! а другой товар.

Пока что я присматриваюсь к вашим предложениям.

указывайте обязательно цену

а) с доработкой простого скрипта мониторгинга обменников

б)с написанием с нуля

и ссылку на пару выполненых проектов...

без цены разговора не будет меня интересуют ПРИМЕРНЫЕ цены БОЛЬШЕ 100 уе скрипт заказываться не будет.

цель не оправдает средства...

15 лет назад
ANDRYSb
NaN летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Граббинг. срочно

    $20

    Граббинг. срочно http://yaca.yandex.ru/ полность со структурой оплата 20wmz без предоплат требуется умение работы с прокси если готовы оставьте свой icq

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен парсер Яндекса и wordstat

    Нужен парсер Яндекса и wordstat с поддержкой крон Что нужно на входе: Окошко для ввода слов списка слов через Enter, чекбокс проверять ли по вордстату и кнопка сабмит На выходе : Табличка с полями № слова, слово, число ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Табло для онлайн вещания

    Здраствуйте! Нужно табло для сайта что бы работало в онлайн режиме, тоисть обновлялось каждую секудну. Пример можно посмотреть сдесь http://www.bcazovmash.com.ua/. Требуется чтобы в админке можно было каждой команде насчитывать 1,2,3 очка , управление забитыми очками и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста. Перенос сайта под Joomla

    $250

    Требуется модернизация сайта. Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и без изменения функционала. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Привязка к CMS сайта.

    $270

    Админка должна быть простой в использовании, клиент малясь требователен. Особенности: Должны создаваться события как на: http://old-time.ru/?page=events&amp;lang=ru. К каждому событию должны быть прилеплены свои споноры, файлы, галерея, анкета(одинаковая для всех событий). http://old-time.ru/?page=events&amp;lang=ru&amp;id=71. Есть еще парочка моментов ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прстенький скрипт для продажы трафика

    $4

    Имеем скрипт партнёрской программы который в случаи если наш ip подходит выводит нам код состоящий с 3-х ссылок и одной картинки нужно переделать чтобы при обращении к скрипту нас переадресовывало по одной с предложенных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проблемка с флешем

    Есть легкая проблемка с флешем, нужен _опытный_ человек чтобы её быстро и легко решить http://www.ajax-trans.serviceprof.ru/ - кнопки работают не на всех далеко компьютерах. Скорее всего дело в версии флеша, но при сохранении ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад