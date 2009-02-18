Написать/переписать скрипт мониторинга

Скрипт WHOIS, пример reg.ru С уважением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
И так мне хочется иметь нестандарный скрипт мониторинга...
Условно говоря я хочу создать мониторинг интернет магазинов по продаже "ноутбуков и фотиков"
т.е чем должен отличаться мой скрипт от других?
тем что на моё скрипте должна быть расширеная форма поиска по сложности такая как тут http://catalog.onliner.by/notebook/
добавление всех проектов должно идти через админку
+ должны быть группы администратор,модератор
в админке должно быть всё удобно устроено! + возможно ставить/уберать ссылку на проект в ноуиндекс
ПОВТОРЮСЬ мониторить я буду не ноутбуки и фотики! а другой товар.
Пока что я присматриваюсь к вашим предложениям.
указывайте обязательно цену
а) с доработкой простого скрипта мониторгинга обменников
б)с написанием с нуля
и ссылку на пару выполненых проектов...
без цены разговора не будет меня интересуют ПРИМЕРНЫЕ цены БОЛЬШЕ 100 уе скрипт заказываться не будет.
цель не оправдает средства...
(б
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