Написать/переписать скрипт мониторинга

И так мне хочется иметь нестандарный скрипт мониторинга...

Условно говоря я хочу создать мониторинг интернет магазинов по продаже "ноутбуков и фотиков"

т.е чем должен отличаться мой скрипт от других?

тем что на моё скрипте должна быть расширеная форма поиска по сложности такая как тут http://catalog.onliner.by/notebook/

добавление всех проектов должно идти через админку

+ должны быть группы администратор,модератор

в админке должно быть всё удобно устроено! + возможно ставить/уберать ссылку на проект в ноуиндекс

ПОВТОРЮСЬ мониторить я буду не ноутбуки и фотики! а другой товар.

Пока что я присматриваюсь к вашим предложениям.

указывайте обязательно цену

а) с доработкой простого скрипта мониторгинга обменников

б)с написанием с нуля

и ссылку на пару выполненых проектов...

без цены разговора не будет меня интересуют ПРИМЕРНЫЕ цены БОЛЬШЕ 100 уе скрипт заказываться не будет.

цель не оправдает средства...

(б