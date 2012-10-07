Написать плагин замены слова на ссылку для сайта

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Нужно сделать плагин для PrestaShop который будет заменять слово обрамленное специальними тегами на ссылку.

Ссылка задается в настройках плагина в виде http://ччч.ua/frontend/ннн?en=@ и в результате символ @ заменяется на слово которое обрамленное тегами.

Например есть описание товара

C13T616100 (Bk) - 3000 стр., C13T616200 (C), C13T616400 (Y), C13T616300 (M)-3500 стр.

в результате на самом сайте C13T616200 является ссылкой на адрес http://ччч.ua/frontend/ннн?en=C13T616200

PrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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