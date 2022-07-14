Написать плеер для воспроизведения видео с потока udp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки215 просмотров

Имеются потоки udp, нужно написать плеер на html странице, желательно на php или js. 

HTMLJavaScriptPHP
3 года назад
KolyanKO
Николай 
25 лет
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Был
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3 года назад
3 года назад

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