Требуется откорректировать форму оформления заказа на сайте Битрикс. Необходимо обеспечить отображение систем оплаты в корзине и изменить текст о бесплатной доставке с 12 000 тенге на 15 000 тенге.
Написать плеер для воспроизведения видео с потока udp
Имеются потоки udp, нужно написать плеер на html странице, желательно на php или js.
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