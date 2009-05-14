Написать расширенный контактный модуль на Drupal.

Задача:

На сайте есть страница со списком (через views) артистов (музыкантов). У каждого музыканта есть короткая биография, фотография, ссылки на сайт и парочка mp3 треков (что то может добавляться/убираться, поэтому через CCK). Так же должна быть кнопка ЗАКАЗ (англ. booking), которая перенаправит клиента на страницу с формой отправки* контактных данных (поля так же могут добавляться/убираться). После заполнения полей и нажатии кнопки Подтвердить на e-mail администратора (или другой, возможность менять) приходит письмо с информацией о том Какого артиста хотят заказать и проч. информацию, которую вводил заказчик при оформлении заказа.

* Примерные поля для заполнения: http://www.platinumbookings.com/page=site.request/id=45/request.html (это только демонстрация количества полей, а не того, как нужно!!!)

Если читать внимательно, то webform не подходит!

Сроки и стоимости, пожалуйста)