Написать сервис по проверке уникальность текстов

Здравствуйте. Нужно написать сервис по проверке уникальности текстов. Написать надо на php

Что то вроде миратулз. Может быть у кого то уже есть подобные наработки.

Сервис должен работать с системой антигейт или через прокси.

Интересуют люди, кто реально имеет опыт написания таких систем.

От Вас сроки и цены.