Написать сервис по проверке уникальность текстов

Наш движок (Мелбис) присваивает каждому товару две фотографии - одна маленькая, вторая большая. xml выводит именно маленькую (150 на 150 px), а нам нужно большую фотографию в xml. Сайт allegro.com.ua. Просьба указать стоимость и сроки.
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Здравствуйте. Нужно написать сервис по проверке уникальности текстов. Написать надо на php
Что то вроде миратулз. Может быть у кого то уже есть подобные наработки.
Сервис должен работать с системой антигейт или через прокси.
Интересуют люди, кто реально имеет опыт написания таких систем.
От Вас сроки и цены.
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