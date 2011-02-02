Создание ява-приложения
Написать систему администрирования для движка
========================================
Дано:
========================================
- Готовый PHP-движок, который использует Smarty и файлы, для того, чтобы показывать информацию.
========================================
Требуется:
========================================
- Сделать автономный скрипт администрирования, который позволил бы менять текстовые блоки сайта.
========================================
Функционал:
========================================
Скрипт администрирования - представляет собою
автомные программные модули или модуль.
На вход модулю подаётся адрес сайта, а так же путь к сайту на сервере,
который будет изменятся.
То есть админка и сайт находятся на одном сервере.
Процесс работы с сайтом представляет собой
0. Авторизация: логин и пароль.
1. Выбор файла пользователем
2. Редактирование файла через HTML редактор.
3. Сохранение изменений
Либо:
1. Выбор специального файла config
2. Редактирование значений констант в текстовых полях input
3. Сохранение результатов.
Список файлов группируется по папкам:
1. pages -- статические страницы сайта
2. products -- описание продуктов
3. config -- специальный файл, который не редактируется напрямую.
Этот список невозможно получить програмным путём. Он задаётся один раз.
Его можно поместить в конфиг для красоты.
Однако, когда пользователь нажимает на папку, ему должны честно выдаваться те файлы,
которые есть в папке.
Хочу отметить: структура папок и файлов в админке не совпадает с реальной структурой
Так, например:
1. PHP файлы в списке не отображаются
2. products папка находится относительно корня в другом месте, и пользователю об этом знать не нужно
HTML редактор, который используется должен быть:
1. Легковесным
2. Поддерживать редактирование базовых элементов размертки
3. Вставка изображения не нужна.
--------------------------------------------------------
Взаимодействие скрипта и движка сайта:
Скрипт находит папки:
- /pages/
папка, которая содержит статические страницы сайта с расширением .htm.
скрипт позволяет править эти файлы
- /data/products/
папка, которая хранит описание продуктов
- config.php
папка которая хранит константы типа: define('PHP_VAL','VALUE');
скрипт позволяет править некоторые константы,
список констант для правки можно устанавливать в конфигурации "админки".
По умолчанию можно редактировать адрес, имя сайта, и Copy.
Скрипт администрирования должен обладать страницей авторизации
и классом, который способен верифицировать эту авторизацию.
Реальная авторизация может быть построена на OpenID или же иначе, но конечный способ авторизации не имеет
отношения к этому ТЗ.
Для сдачи проекта достаточно выполнить пример авторизации, где пароль будет хранится в файлике.
========================================
Порядок сдачи
========================================
- исполнитель показывает работу на своём хостинге или на хостинге, который предоставил заказчик.
- если нет доработок, заказчик оплачивает проект.
- заказчик отправляет исходные коды с коментариями.
- оплата возможна либо после сдачи проекта, либо через защищённую сделку.
========================================
Касательно оплаты и выбора фрилансера.
========================================
Поскольку объём работы определён, просьба определить стоимость и время.
На самом деле разбиратся с движком сайта нет надобности, поэтому вы должны учитывать этот факт.
Всё что нужно уметь админке - это правильно красиво редактировать файлы, которые указаны в ТЗ.
========================================
Уважаемые партнёры.
========================================
Уважаемые фрилансеры.
Хочу обратить ваше внимание на такие пункты:
1. Заказчик не идиот: это значит, что я хорошо понимаю суть задачи, и ресурсы для неё необходимые. Прошу вас учесть это.
2. 250$ указано не потому что проект стоит 250 баксов, а потому что это потолок. Для получение этой суммы срок исполнения должен быть 1 день (что реально) и у вас должно быть 5 пядей во лбу.
3. Когда вы пишите мне 7-10 дней сроки, меня охватывает сомнения -- а способны ли проект сдать. Поэтому просьба пишите обоснование срокам.
Для справки, примерный объём работы:
1. Авторизация: ~30 минут
2. Корневой список папок: ~30 минут (90% времени просто на "дизайн")
3. Остальной список и редактирование страниц: 2-3 часа (и то с чашечкой кофэ)
4. Редактирование config.php - 1 час (с бутылкой пива :))
5. Отладка и причёсывание: 1 час
Итого не более 8 часов на всё про всё.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется человек для постоянной сдельной работы по созданию сайтов-сателлитов, в обязанности входит: – Верстка дизайн макета сайта (дизайн для каждого сайта предоставляется) – Установка сайта на хостинг (сайты без ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здраствуйте, мне нужны изменение на сайте (сайт на prestashop) 1. Регистрация: поменять поля вместо стандартных сделать: Мобильный телефон:* E-mail для уведомлений:* Индекс: Город:* Улица:* Номер дома/Строение:* ...Закрыт14 лет назад
Необходимо в Virtuemart назначит нескольким группам отображать цены на товары, в Virtuemart по умолчанию возможно только для одной группы выбрать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания: 0|Nokia X6|smartphone| 1|Nokia 6100|phone| При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть русскоязычный сайт-визитка на HOST CMS. Есть уже перевод. Нам нужно сделать соответствующий переход с русской страницы на другую, и чтобы можно было редактировать их в админке, а также создавать новые ...Закрыт14 лет назад
Для сайта bestpereezd.ldm-co.ru/, нужно разработать простой компонент для связки шапки сайта (jquery) и Joomla 1.5. В админке, для задания полл-ователем определенных параметров, компонент должен выглядить примерно следующим образом: clip2net.com/clip/m68876/... ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Подбор дисков на авто. Вступление Существует множество автомобилей и множество дисков. Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры. На одни автомобиль подходят одни диски, на другой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеем: 1. Дизайн в PSD 2. Подробное ТЗ Необходимо: 1. Реализовать функционал ТЗ средствами CMS Mod-X 2. Сверстать и интегрировать дизайнВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Что нужно: Идём сюда : http://www.enzoani.com/main.html затем ------> COLLECTIONS ----->2011 Интересует левая часть галереи список записей (фоток, товаров) будет на уровень выше. Управление картинкой должно остаться как есть, кроме ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад