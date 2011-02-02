Написать систему администрирования для движка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок302 просмотра

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Дано:

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- Готовый PHP-движок, который использует Smarty и файлы, для того, чтобы показывать информацию.

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Требуется:

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- Сделать автономный скрипт администрирования, который позволил бы менять текстовые блоки сайта.

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Функционал:

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Скрипт администрирования - представляет собою

автомные программные модули или модуль.

На вход модулю подаётся адрес сайта, а так же путь к сайту на сервере,

который будет изменятся.

То есть админка и сайт находятся на одном сервере.

Процесс работы с сайтом представляет собой

0. Авторизация: логин и пароль.

1. Выбор файла пользователем

2. Редактирование файла через HTML редактор.

3. Сохранение изменений

Либо:

1. Выбор специального файла config

2. Редактирование значений констант в текстовых полях input

3. Сохранение результатов.

Список файлов группируется по папкам:

1. pages -- статические страницы сайта

2. products -- описание продуктов

3. config -- специальный файл, который не редактируется напрямую.

Этот список невозможно получить програмным путём. Он задаётся один раз.

Его можно поместить в конфиг для красоты.

Однако, когда пользователь нажимает на папку, ему должны честно выдаваться те файлы,

которые есть в папке.

Хочу отметить: структура папок и файлов в админке не совпадает с реальной структурой

Так, например:

1. PHP файлы в списке не отображаются

2. products папка находится относительно корня в другом месте, и пользователю об этом знать не нужно

HTML редактор, который используется должен быть:

1. Легковесным

2. Поддерживать редактирование базовых элементов размертки

3. Вставка изображения не нужна.

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Взаимодействие скрипта и движка сайта:

Скрипт находит папки:

- /pages/

папка, которая содержит статические страницы сайта с расширением .htm.

скрипт позволяет править эти файлы

- /data/products/

папка, которая хранит описание продуктов

- config.php

папка которая хранит константы типа: define('PHP_VAL','VALUE');

скрипт позволяет править некоторые константы,

список констант для правки можно устанавливать в конфигурации "админки".

По умолчанию можно редактировать адрес, имя сайта, и Copy.

Скрипт администрирования должен обладать страницей авторизации

и классом, который способен верифицировать эту авторизацию.

Реальная авторизация может быть построена на OpenID или же иначе, но конечный способ авторизации не имеет

отношения к этому ТЗ.

Для сдачи проекта достаточно выполнить пример авторизации, где пароль будет хранится в файлике.

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Порядок сдачи

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- исполнитель показывает работу на своём хостинге или на хостинге, который предоставил заказчик.

- если нет доработок, заказчик оплачивает проект.

- заказчик отправляет исходные коды с коментариями.

- оплата возможна либо после сдачи проекта, либо через защищённую сделку.

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Касательно оплаты и выбора фрилансера.

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Поскольку объём работы определён, просьба определить стоимость и время.

На самом деле разбиратся с движком сайта нет надобности, поэтому вы должны учитывать этот факт.

Всё что нужно уметь админке - это правильно красиво редактировать файлы, которые указаны в ТЗ.

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Уважаемые партнёры.

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Уважаемые фрилансеры.

Хочу обратить ваше внимание на такие пункты:

1. Заказчик не идиот: это значит, что я хорошо понимаю суть задачи, и ресурсы для неё необходимые. Прошу вас учесть это.

2. 250$ указано не потому что проект стоит 250 баксов, а потому что это потолок. Для получение этой суммы срок исполнения должен быть 1 день (что реально) и у вас должно быть 5 пядей во лбу.

3. Когда вы пишите мне 7-10 дней сроки, меня охватывает сомнения -- а способны ли проект сдать. Поэтому просьба пишите обоснование срокам.

Для справки, примерный объём работы:

1. Авторизация: ~30 минут

2. Корневой список папок: ~30 минут (90% времени просто на "дизайн")

3. Остальной список и редактирование страниц: 2-3 часа (и то с чашечкой кофэ)

4. Редактирование config.php - 1 час (с бутылкой пива :))

5. Отладка и причёсывание: 1 час

Итого не более 8 часов на всё про всё.

HTMLPHP
14 лет назад
Moisha
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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