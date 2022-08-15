Требуются правки в шаблоне Joomla. Задача имеет уровень сложности выше среднего. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается опыт работы с Joomla и понимание особенностей платформы.
Написать систему генерации простых сайтов на PHP
Приветствую. Необходимо написать систему генерации простых сайтов на PHP+файлы. Техническое задание прикреплено к проекту.
Интересует работа только с частными исполнителям, можно даже с не очень большим опытом, но с работами в портфолио.
С радостью отвечу на все ваши вопросы по проекту
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