Написать скрипт для скачивания аудио с сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок237 просмотров

Есть сайт с озвучкой. Там можно озвучивать текст и на выходе будут аудиофайлы поделенные на отдельные предложения. В коде страницы есть вкладка Network, выбрав ее и отфильтровав "Media" будут показаны все аудио на странице.
Я бы хотел в пару кликов скачивать эти аудио, для этого нужен скрипт или другое решение. Потому как их будет по 40-50 за раз. И вручную каждый файл открывать, скачивать, потом переименовывать это очень долго. Поэтому предлагайте свои решения, может не скрипт, а что-нибудь другое. Есть подобные расширения для браузера, но они не всегда корректно работают.
В идеале если бы скрипт еще и по порядку скачивал, а не в хаотичном порядке.
Цены предлагайте. В заказе рандомная цена.

Написание скриптов
5 месяцев назад
EugeneManhwa
27 лет
год в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Василий
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
558 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-5
Веб-программирование
Павел
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
18 отзывов(-3)
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
час назад
1 отзыв
5 месяцев назад