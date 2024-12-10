Есть сайт с озвучкой. Там можно озвучивать текст и на выходе будут аудиофайлы поделенные на отдельные предложения. В коде страницы есть вкладка Network, выбрав ее и отфильтровав "Media" будут показаны все аудио на странице.

Я бы хотел в пару кликов скачивать эти аудио, для этого нужен скрипт или другое решение. Потому как их будет по 40-50 за раз. И вручную каждый файл открывать, скачивать, потом переименовывать это очень долго. Поэтому предлагайте свои решения, может не скрипт, а что-нибудь другое. Есть подобные расширения для браузера, но они не всегда корректно работают.

В идеале если бы скрипт еще и по порядку скачивал, а не в хаотичном порядке.

Цены предлагайте. В заказе рандомная цена.