Написать скрипт по автоматическому взаимодействию с виджетом (капча)

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Нужно написать скрипт/программу/микросервис, которая будет получать входные данные (site-key и site-url). На выходе отдаётся recaptcha-token (Который можно будет подставлять в API запросы)

Скрипт должен открыть пустую страницу с виджетом reCaptcha.v2. Далее кликает на запрос аудио, и полученный файл отправляет на решение в AI сервис. Полученный ответ вводит в нужное поле виджета и отправляет ответ на проверку. При успешном решении, скрипт отдаёт токен решенной капчи, который можно будет использовать в Rest запросах.

Важный момент: капча имеет свойство "hostname", которое нужно научиться подменять. скорее всего это делается изменением объекта window.location на странице. (Есть наработки)

Взаимодействие со скриптом должно быть реализовано через API (никаких графических интерфейсов не требуется)


Это выполнимо и уже реализовано в массе сервисов по решению reCaptcha (2captcha и тд). Но я хочу свой личный скрипт, без сторонних сервисов по решению капчи!

Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1s0lTEHNiWgJQxP0GO0qK2FCT2CUbQF5h0fRD2a30V20/edit?usp=sharing

JavaScriptPythonREST APIНаписание скриптовРазработка API
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