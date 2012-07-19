Написать скрипт по импорту Obj секвенции Мaya2010

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Образец скрипта для Maya 2010:

https://dl.dropbox.com/u/13122190/shs_OBJSeqImporter_v155.zip

Тестовая Obj секвенция:

https://dl.dropbox.com/u/13122190/NHW_Seq_0345-0350.zip

1) Нужен скрипт идентичный скрипту выше, но для Maya 2013 (выше).

2) Скрипт не должен загружать всю Obj секвенцию одним разом в сцену, также как референсный скрипт для Maya 2010.

13 лет назад
pavelio
Павел 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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