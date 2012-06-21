Необходимо доработать модуль vBExperience или написать свой с нуля, а именно: Нужен функционал начисления бонусных баллов за написание сообщений на форуме. 1. Вывести под аватаром пользователя текущее количество бонусных ...
Написать скрипт вывода позиций сайта с поисковиков
Требуется скрипт, ежедневно сканирующий Yandex и Google на предмет выявления позиции сайта (ТОП) по определенным ключевым словам.
Скрипт должен сканировать ПС для нескольких сайтов.
Номера выдаваемых позиций сайта должны быть активными ссылками, которые ведут на страницу поисковой выдачи.
Номер выданной позиции сайта (по определенному ключевому слову) должен совпадать с номером позиции сайта в поисковой системе.
Должна быть предусмотрена возможность добавления/удаления сайтов, равно как и ключевых слов.
Кроме того должна быть предусмотрена возможность выбора локального таргетинга, например - Google.ru, регион Санкт-Петербург или Google.de, регион Berlin, и т.д.
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