Написать софт по самовыкупам на Wildberries

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Здравствуйте! Нам нужно написать скрипт для выкупов товара на Вайлдберрисе и написания отзывов. ТЗ очень объёмное, этапов много. Предлагаю вам взглянуть на софт BBZ, написанный на том же zennobox. Нам нужно сделать всё в точности так же, но с некоторыми правками.

Взгляните на инструкцию и этапы работы софта. Сможете ли вы сделать что-то подобное? И какая примерная цена за услугу?

Более предметно можем обсудить структуру по телефону.

http://docs.bbz.bot/manual2

Написание скриптов
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