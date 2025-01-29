Требуется написать отзыв для сайта. Необходимо создать качественный текст, который будет отражать мнение и впечатления. Обратите внимание на структуру и стиль написания отзыва.
Написать софт по самовыкупам на Wildberries
Здравствуйте! Нам нужно написать скрипт для выкупов товара на Вайлдберрисе и написания отзывов. ТЗ очень объёмное, этапов много. Предлагаю вам взглянуть на софт BBZ, написанный на том же zennobox. Нам нужно сделать всё в точности так же, но с некоторыми правками.
Взгляните на инструкцию и этапы работы софта. Сможете ли вы сделать что-то подобное? И какая примерная цена за услугу?
Более предметно можем обсудить структуру по телефону.
http://docs.bbz.bot/manual2
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