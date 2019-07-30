Написать трекер позиций рекламного объявления по ключевым словам

Ищу исполнителя для написания трекера позиций рекламного объявления по ключевым словам в маркетплейсе. То есть я должен видеть на какой позиции находится мое рекламное объявление по КС. API у маркетплейса закрыто, данные нужно брать из выдачи по поиску. Результаты должны выводиться в сводную таблицу. Результаты должны обновляться.

Разработка новых модулей и функций.