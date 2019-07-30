Написать трекер позиций рекламного объявления по ключевым словам

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок213 просмотров

Ищу исполнителя для написания трекера позиций рекламного объявления по ключевым словам в маркетплейсе. То есть я должен видеть на какой позиции находится мое рекламное объявление по КС. API у маркетплейса закрыто, данные нужно брать из выдачи по поиску. Результаты должны выводиться в сводную таблицу. Результаты должны обновляться.  

Разработка новых модулей и функций. 

6 лет назад
antoneichel85
Антон 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров