Насадить готовую верстку на Joomla + VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Работа срочная. Верстку я предоставлю (сам верстаю). В будущем понадобится дополнительный функционал и доработки (за отдельную плату, естественно). Ищу исполнителя, который хорошо разбирается в этом движке и знает его как свои 5 пальцев. Обращайтесь в аську 380-047-968 или скайп laithoff.

Joomla
14 лет назад
Laith
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров