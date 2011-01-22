Добрый день. Необходимо интегрировать на сайт систему авторизации OpenID используя существующие уже сервисы. Возможность авторизации Google, VK, FaceBook, Twitter ...
Насадить готовую верстку на Joomla + VirtueMart
Работа срочная. Верстку я предоставлю (сам верстаю). В будущем понадобится дополнительный функционал и доработки (за отдельную плату, естественно). Ищу исполнителя, который хорошо разбирается в этом движке и знает его как свои 5 пальцев. Обращайтесь в аську 380-047-968 или скайп laithoff.
Заявки фрилансеров
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