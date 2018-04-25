Настройка фильтра msearch2 на modx revo

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка219 просмотров
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Нужно настроить плагин фильтра msearch2 и при необходимости модуль msimportExport, образец фильтра https://lincer.ru/katalog/plitka_dlya_kuhni/ (снизу "подбор плитки"- эта часть интересует). 

Сайт, на котором нужен фильтр ceramicsgroup.ru

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ 

MODX
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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