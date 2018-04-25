Настройка фильтра msearch2 на modx revo

Есть 3 абсолютно одинаковых сайта на лицензионном шаблоне Barcelona очень медленно загружаются, нужна оптимизация сайты www_kzenergy_kz www_academzdrav_kz www_vira_kz пишите цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить плагин фильтра msearch2 и при необходимости модуль msimportExport, образец фильтра https://lincer.ru/katalog/plitka_dlya_kuhni/ (снизу "подбор плитки"- эта часть интересует).
Сайт, на котором нужен фильтр ceramicsgroup.ru.
ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ
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