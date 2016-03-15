Настройка форм обратной связи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка114 просмотров

Настроить три готовые формы на сайте.

Что нужно сделать:

1. Поля Имя и Телефон обязательные, с проверкой. Если не верно заполнено, выделяется красным.

2. Сообщение об успешной отправке письма.

3. Заголовок письма разный, в зависимости от заполненной формы.

4. Ненужные атрибуты в формах и код в скрипте можно удалить.

5. Добавить комментарии в скрипт и обработчик, чтобы я смог понять что откуда берется.

9 лет назад
artemluzin
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличная работа: быстро и качественно.
Доволен сотрудничеством, понятное задание, оплата вовремя, спасибо.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад