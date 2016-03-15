Есть сайт wrbs.ru Щас требуется доделать, в плане оформления, поправить верстку, настроить отображение записей, и оформить формы заказа и авторизации. Настроить виджеты отображения категорий и меток Планируется добавить доску объявлений, продажа инвентаря с ...
Настройка форм обратной связи
Настроить три готовые формы на сайте.
Что нужно сделать:
1. Поля Имя и Телефон обязательные, с проверкой. Если не верно заполнено, выделяется красным.
2. Сообщение об успешной отправке письма.
3. Заголовок письма разный, в зависимости от заполненной формы.
4. Ненужные атрибуты в формах и код в скрипте можно удалить.
5. Добавить комментарии в скрипт и обработчик, чтобы я смог понять что откуда берется.
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