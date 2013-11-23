Настройка Jomres на сайте Joomla 3.2

Приветствую Вас! Прошу помочь в настройке Jomres на сайте. Компонент уже установлен. Необходимо создать полноценный букинговый сайт, кастомизировать Jomres, перевести где нужно на русский.

Итого:

1) настройку по менюшкам и вывести необходимые модули

2) сделать сайт многоязычным (русский и и английский, испанский и немецкий сделаем позже)? то есть в компоненте установить два языка. Не в Joomle.

3) подогнать стандартный шаблон Beez5 под Jomres. Стандартный шаблон jr_bootstrap хороший, но появляется белый фон иногда. Непонятно пока почему.

Прошу обращаться, если уже имеется опыт настройки системы бронирования Jomres. при подаче заявки укажите, пожалуйста, Ваши сроки и цену. Спасибо.