Есть модуль видеоархива для DLE, называется Explay Movie 1.4. В последних версиях DLE (нужно именно для 10.6) он не работает, точнее не работает некторый функционал, к примеру импорт видеозаписей с видеохостингов. Возможно ...
Настройка карусели и блока с вкладками (конфликтуют)
Всем привет, нужна помощь. На сайте два блока с вкладками, один в попап, второй на странице - конфликтуют между собой.
Задача:
1. На одной из каруселей нужно включить пагинацию.
2. Настроить блоки с вкладками, для корректной работы.
3. Немного поправить стили отображение вкладок в папапе. Вкладки должны занимать 50% ширины блока.
По сути работы на 30 мин максимум.
Предлагайте цену.
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