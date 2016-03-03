Настройка карусели и блока с вкладками (конфликтуют)

Всем привет, нужна помощь. На сайте два блока с вкладками, один в попап, второй на странице - конфликтуют между собой.

Задача:

1. На одной из каруселей нужно включить пагинацию.

2. Настроить блоки с вкладками, для корректной работы.

3. Немного поправить стили отображение вкладок в папапе. Вкладки должны занимать 50% ширины блока.

По сути работы на 30 мин максимум.

Предлагайте цену.