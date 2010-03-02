Настройка компонента Joomla Real Estate Property 2

Требуется, чтобы в поиске и при добавлении объектов присутствовало 3 цены- евро , доллары и рубли

При этом евро будут добавлять только в страны европы (например Болгрария, Германия, Франция и т.д.) , Россия –рубли а все остальное в долларах

При этом в поиске чтобы был выбор по трем ценам- если ищешь в евро- то поиск выдает только страны европы и т.д.

Пример поиска здесь bn.ru/abroad здесь и продажа и аренда -мне надо только продажа что в принципе и предполагает мой модуль Real Estate Property Версия : 2 на джумле

при добавлении объектов недвижимости есть такие обязательные поля как Категория и Регион, область: нужно чтобы они были необязательными а на выбор добавляющего