Нужен фрилансер с оптым работы на DLE основные задачи: написание модулей Создание хаков ищу штатного фриласера с оплатой за работу по факту: - Оплата от ...
Настройка компонента Joomla Real Estate Property 2
Требуется, чтобы в поиске и при добавлении объектов присутствовало 3 цены- евро , доллары и рубли
При этом евро будут добавлять только в страны европы (например Болгрария, Германия, Франция и т.д.) , Россия –рубли а все остальное в долларах
При этом в поиске чтобы был выбор по трем ценам- если ищешь в евро- то поиск выдает только страны европы и т.д.
Пример поиска здесь bn.ru/abroad здесь и продажа и аренда -мне надо только продажа что в принципе и предполагает мой модуль Real Estate Property Версия : 2 на джумле
при добавлении объектов недвижимости есть такие обязательные поля как Категория и Регион, область: нужно чтобы они были необязательными а на выбор добавляющего
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