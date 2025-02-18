Настройка компонента опроса Community Surveys 6.0.10 на Joomla 3.9.25

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Исправить проблемы вывода круговой диаграммы на странице.

На данный момент, если результат опроса на странице один, то кольцевая диаграмма выводится нормально. Если несколько - то не выводится.

JoomlaУстранение ошибок
2 месяца назад
MiraMaX166
Максим 
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