Необходимо выгрузить список разделов и подразделов Яндекс Маркет в форматах xml и csv. Требуется разработка решения для автоматизации данного процесса. Указанные форматы должны быть корректно структурированы для дальнейшего использования.
Настройка компонента опроса Community Surveys 6.0.10 на Joomla 3.9.25
Исправить проблемы вывода круговой диаграммы на странице.
На данный момент, если результат опроса на странице один, то кольцевая диаграмма выводится нормально. Если несколько - то не выводится.
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